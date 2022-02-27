Украинский посол в Турции раскрыл возможные требования Киева на переговорах с РФ

Он считает, что переговоры делегаций Украины и России на украинско-белорусской границе могут привести к прекращению огня.

Ранее в воскресенье сообщалось, что украинская делегация выехала в Белоруссию. Российская делегация, которую возглавляет помощник российского президента Владимир Мединский, находится в Белоруссии с утра 27 февраля.