Минздрав Крыма рассказал о состоянии спасенных в пещере туристов

Спасенные в Красных пещерах в Крыму туристы не нуждались в помощи медиков, госпитализация им не потребовалась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

«Туристы были осмотрены бригадой скорой медицинской помощи, в оказании... помощи они не нуждались», - отметили в министерстве.

По словам спасателя горной поисково-спасательной части специального отряда управления МЧС по Крыму Юрия Ципировича, туристы просто заблудились и не нашли выход в пещеру. Спасатели подошли с двух сторон, нашли и безопасно вывели путешественников.

Ранее стало известно, что в Симферопольском районе Крыма пропали четверо туристов, отправившихся в Красную пещеру, пишет Ura.ru. Позднее их обнаружили спасатели.

