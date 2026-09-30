Минздрав Крыма рассказал о состоянии спасенных в пещере туристов
Спасенные в Красных пещерах в Крыму туристы не нуждались в помощи медиков, госпитализация им не потребовалась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
«Туристы были осмотрены бригадой скорой медицинской помощи, в оказании... помощи они не нуждались», - отметили в министерстве.
По словам спасателя горной поисково-спасательной части специального отряда управления МЧС по Крыму Юрия Ципировича, туристы просто заблудились и не нашли выход в пещеру. Спасатели подошли с двух сторон, нашли и безопасно вывели путешественников.
Ранее стало известно, что в Симферопольском районе Крыма пропали четверо туристов, отправившихся в Красную пещеру, пишет Ura.ru. Позднее их обнаружили спасатели.
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