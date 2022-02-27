Украинская делегация едет в Гомель на переговоры с Россией

По словам главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского, на Украине подтвердили намерение провести переговоры.

Российская сторона находится в Белоруссии.

Ранее Владимир Мединский заявил, что российская делегация будет ждать коллег из Украины до 15:00 (мск).

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Европе следует посадить Зеленского за стол переговоров с Россией.

«Для начала странам НАТО не надо вмешиваться в то, что сейчас происходит на Украине. Не надо обещать этому нацистскому режиму поставки боеприпасов и всевозможного вооружения. Это только будет разжигать конфликт. Поэтому надо успокоиться и спокойно влиять на своего ставленника Зеленского (Владимира, президента Украины – прим. НСН), чтобы он сел за стол переговоров без предварительных условий. Потому что он сейчас не щадит никого: ни своих, ни чужих», - сказал Владимир Джабаров.

