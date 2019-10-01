Украинский политолог: Неявкой на допрос Порошенко подогревает к себе интерес

Порошенко не боится допроса, считает украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв. В беседе с НСН он предположил, что неявка бывшего президента на судебную экспертизу с использованием детектора лжи связана лишь с желанием политика усилить резонанс вокруг этой темы.

«В принципе, он имеет право. В законодательстве так не прописано, чтобы на детекторе лжи были обязательно проведены допросы. Это с его согласия. Если он соглашается на это, то он хотел бы это сделать максимально публично. Для того, чтобы усилить публичный резонанс этого допроса и его результата. Я думаю, нечего так особо скрывать, он не боится. Тем более, что на встрече Ялтинской стратегии две недели назад многие в Киеве представители западного истеблишмента прямо сказали украинским властям, чтобы они вели себя аккуратно в отношении Порошенко, не вздумали его упрятать в тюрьму. Иначе это было бы воспринято на Западе, как плохой сигнал. Поэтому ему нечего бояться», - объяснил он.

Кроме того, политолог добавил, что подобные допросы Порошенко в последствии сделает максимально выгодными для своей последующей политической карьеры.

«А вот использовать эти все допросы в своих дальнейших политических целях, поскольку он же остается действующим политиком, Порошенко, конечно, будет по полной. Жертва, преследуемая властями. Сторонников у него хотя и не большинство, но примерно 8-10% избирателей на его стороне. Поэтому вот это тоже такая хитрая тактика – уклоняться от допроса, но уклоняясь, делать все, чтобы усилить публичный резонанс и, по крайней мере моральную политическую поддержку в его адрес со стороны тех, кто не только ему сочувствует, но и тех, кто с недоверием или опаской смотрит на действия властей», - заключил собеседник НСН.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире НСН заявил, что уверенность Петра Порошенко в безнаказанности связана с тем, что экс-президент Украины является носителем информации, способной скомпрометировать партнеров Порошенко, в том числе на Западе.

