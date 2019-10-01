Украинский политолог: Неявкой на допрос Порошенко подогревает к себе интерес
Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий в эфире НСН назвал причины неявки бывшего президента Петра Порошенко на допрос.
Бывший президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос с использованием детектора лжи, который был назначен на вторник, 1 октября. Об этом сообщил заведующий отделения психологических исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Юрий Ирхин. Проведение экспертизы было запланировано на 10:00 мск. Ирхин добавил, что институт готов провести допрос, если Порошенко все-таки приедет. Вместе с тем он исключил возможность проведения экспертизы в прямом эфире, на чем ранее настаивал Порошенко.
Порошенко не боится допроса, считает украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв. В беседе с НСН он предположил, что неявка бывшего президента на судебную экспертизу с использованием детектора лжи связана лишь с желанием политика усилить резонанс вокруг этой темы.
«В принципе, он имеет право. В законодательстве так не прописано, чтобы на детекторе лжи были обязательно проведены допросы. Это с его согласия. Если он соглашается на это, то он хотел бы это сделать максимально публично. Для того, чтобы усилить публичный резонанс этого допроса и его результата. Я думаю, нечего так особо скрывать, он не боится. Тем более, что на встрече Ялтинской стратегии две недели назад многие в Киеве представители западного истеблишмента прямо сказали украинским властям, чтобы они вели себя аккуратно в отношении Порошенко, не вздумали его упрятать в тюрьму. Иначе это было бы воспринято на Западе, как плохой сигнал. Поэтому ему нечего бояться», - объяснил он.
Кроме того, политолог добавил, что подобные допросы Порошенко в последствии сделает максимально выгодными для своей последующей политической карьеры.
«А вот использовать эти все допросы в своих дальнейших политических целях, поскольку он же остается действующим политиком, Порошенко, конечно, будет по полной. Жертва, преследуемая властями. Сторонников у него хотя и не большинство, но примерно 8-10% избирателей на его стороне. Поэтому вот это тоже такая хитрая тактика – уклоняться от допроса, но уклоняясь, делать все, чтобы усилить публичный резонанс и, по крайней мере моральную политическую поддержку в его адрес со стороны тех, кто не только ему сочувствует, но и тех, кто с недоверием или опаской смотрит на действия властей», - заключил собеседник НСН.
Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире НСН заявил, что уверенность Петра Порошенко в безнаказанности связана с тем, что экс-президент Украины является носителем информации, способной скомпрометировать партнеров Порошенко, в том числе на Западе.
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