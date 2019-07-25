Порошенко едва не линчевали после допроса. Видео
Несколько неизвестных напали на Петра Порошенко в тот момент, когда бывший президент Украины выходил из здания Государственного бюро расследований в Киеве, куда явился на допрос. Как отмечает Утро.ру, потасовка началась прямо на дороге.
Один из участников стычки стал распылять слезоточивый газ из баллончика, когда Порошенко уже уселся в автомобиль, другой вскочил на капот машины. Судя по всему, нападавшие хотели вытащить Порошенко из машины и линчевать. Нападение отбила полиция и охрана. Секьюрити разогнали противников Порошенко. на которых также набросились сторонники экс-президента.
Порошенко давал сегодня показания в качестве свидетеля по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском». Как заверил украинцев Порошенко, уголовных дел в отношении него не ведётся.
Ранее стало известно, что Порошенко подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации незаконных доходов, полученных от продажи «Кузницы на Рыбальском». Порошенко опосредованно владел этим частным судостроительным предприятием в Киеве до продажи в 2018 году.
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