Порошенко едва не линчевали после допроса. Видео

Несколько неизвестных напали на Петра Порошенко в тот момент, когда бывший президент Украины выходил из здания Государственного бюро расследований в Киеве, куда явился на допрос. Как отмечает Утро.ру, потасовка началась прямо на дороге.

Один из участников стычки стал распылять слезоточивый газ из баллончика, когда Порошенко уже уселся в автомобиль, другой вскочил на капот машины. Судя по всему, нападавшие хотели вытащить Порошенко из машины и линчевать. Нападение отбила полиция и охрана. Секьюрити разогнали противников Порошенко. на которых также набросились сторонники экс-президента.