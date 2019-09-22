На Украине назвали защитников Порошенко от тюрьмы
Экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире НСН объяснил, почему Петр Порошенко не боится тюрьмы.
Уверенность Петра Порошенко в безнаказанности связана с тем, что экс-президент Украины является носителем информации, способной скомпрометировать партнеров Порошенко, в том числе на Западе, заявил экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире НСН.
«Порошенко уверен в том, что в случае его задержания, люди, причастные к началу войны на Донбассе и финансовым махинациям, которые он проворачивал в интересах западных компаньонов, будут делать все, чтобы за него заступиться. Порошенко является носителем информации о начале конфликта на востоке Украины при участии, скажем так, партнеров Порошенко, в том числе на Западе. Они смогли навязать Порошенко условия, на которые тот согласился и вверг свою страну в этот конфликт», - считает эксперт.
Украинский политик отметил стремление бывшего украинского лидера переквалифицировать обвинения его в уголовных преступлениях в политическое дело.
«Главная задача Порошенко на сегодняшний день – перевести все дела, которые возбуждены против него и его окружения по коррупционным деяниям, в ранг политических дел. Порошенко сегодня занимается исключительно этим вопросом», - сообщил Спиридон Килинкаров.
Ранее НСН писала, что Петра Порошенко подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации незаконных доходов, полученных от продажи «Кузницы на Рыбальском». Экс-президент Украины опосредованно владел этим частным судостроительным предприятием в Киеве до продажи в 2018 году.
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