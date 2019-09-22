На Украине назвали защитников Порошенко от тюрьмы

Уверенность Петра Порошенко в безнаказанности связана с тем, что экс-президент Украины является носителем информации, способной скомпрометировать партнеров Порошенко, в том числе на Западе, заявил экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире НСН.

«Порошенко уверен в том, что в случае его задержания, люди, причастные к началу войны на Донбассе и финансовым махинациям, которые он проворачивал в интересах западных компаньонов, будут делать все, чтобы за него заступиться. Порошенко является носителем информации о начале конфликта на востоке Украины при участии, скажем так, партнеров Порошенко, в том числе на Западе. Они смогли навязать Порошенко условия, на которые тот согласился и вверг свою страну в этот конфликт», - считает эксперт.