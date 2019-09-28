Украинские политологи объяснили тревогу Порошенко из-за отставки Волкера
Украинские политологи в эфире НСН пояснили, с чем связана тревога и сожаление экс-президента Украины Петра Порошенко в связи с отставкой спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
Бывший укрaинский президент Пётр Порошенко прокомментировaл возможную отстaвку спецпредстaвителя СШA по Укрaине Куртa Волкерa, о которой со ссылкой на три источника сообщил телеканал CNN.
«Тревожнaя новость из Вaшингтонa — в отстaвку подaл Курт Волкер, специaльный предстaвитель СШA по Укрaине. Его вклaд в укрепление нaшего стрaтегического пaртнёрствa с СШA трудно переоценить», — нaписaл Порошенко в Twitter.
Он отметил, что с Куртом нa Укрaине «чувствовaлось увереннее», пишет RT.
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире НСН пояснил, что бывший украинский лидер дал оценку отставки спецпредставителя США по Украине Курта Волкера не только как политик, но и как человек.
«Порошенко высоко оценивает действия Волкера лично, как человек и как бывший президент», - заявил эксперт.
Президент Украинской академии политических наук, политолог Микола Михальченко в интервью НСН согласился с выводами Петра Порошенко о последствиях отставки Волкера для своей страны.
«Отставка Волкера – это не очень хорошо для Украины. Волкер был в теме различных переговоров и т.д. У Волкера были сложившиеся отношения с помощником президента РФ Владиславом Сурковым (занимался вопросами урегулирования конфликта на востоке Украины со стороны РФ – прим. НСН). А как поведет себя новый человек, который сменит Волкера, очень трудно сказать», - высказал мнение политолог.
Эксперт отметил эффективность Курта Волкера на посту спецпредставителя США по Украине и обратил внимание на личную позицию американского чиновника по поводу телефонных переговоров президентов двух стран Дональда Трампа и Владимира Зеленского, а также скандала, который разгарается вокруг этого звонка.
«Он хорошо разбирался в международной политике. Курт Волкер ушел в отставку, потому что не захотел быть замешанным в скандал «Трамп-Зеленский». Дело в том, что как чиновник Волкер обязан был участвовать в допросе комиссии по расследованию деяний Трампа Палаты представителей. Уйдя в отставку, как человек гражданский он получил свободу выбора и может не участвовать в допросе. Это еще раз показывает принципиальность этого человека, который хочет быть в стороне от этого скандала», - отметил собеседник НСН.
Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН объяснил причины ухода Курта Волкера с поста спецпредставителя США по Украине и его последствия.
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