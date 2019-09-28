Тасуется колода. В РАН раскрыли причины отставки Волкера

Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине, подал в отставку. В качестве причины ухода Волкера с поста CNN называет жалобу сотрудника американской спецслужбы по итогам телефонных переговоров между президентами США и Украины, в ходе которых Дональд Трамп, якобы, пытался оказать некое давление на Владимира Зеленского.

«Курт Волкер, дипломат, занимающийся в администрации Трампа Украиной и упомянутый в жалобе осведомителя, теперь неожиданно подал в отставку», - цитирует ТАСС сообщение американской телекомпании.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН высказал сомнения в том, что «донос» спецслужб на разговор американского президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским стал причиной отставки спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и является его личной ответственностью. По мнению эксперт, причина - в высоких требования президента США.

«Сработаться с Трампом довольно трудно. Он постоянно тасует людей, как карты – в карточной колоде. От первоначальной команды Трампа не осталось и следа. Например, на посту советника по нацбезопасности после ухода Джона Болтона появился уже четвертый кандидат. Трампу нужна личная лояльность и преданность», - отметил эксперт.

Константин Блохин также отметил разочарование США в работе на украинском направлении.

«Из Украины не удалось создать форпост – инструмент сдерживания России. Не получилось и сделать некую вывеску оранжевой революции для стран, которые находятся в орбите России и размышляют, не пойти ли на Запад. Например, Белоруссия. Украина показала антипример. Поэтому многие, думаю, сделали себе заметочку», - заявил собеседник НСН.