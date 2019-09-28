Тасуется колода. В РАН раскрыли причины отставки Волкера
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН объяснил причины ухода Курта Волкера с поста спецпредставителя США по Украине и его последствия.
Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине, подал в отставку. В качестве причины ухода Волкера с поста CNN называет жалобу сотрудника американской спецслужбы по итогам телефонных переговоров между президентами США и Украины, в ходе которых Дональд Трамп, якобы, пытался оказать некое давление на Владимира Зеленского.
«Курт Волкер, дипломат, занимающийся в администрации Трампа Украиной и упомянутый в жалобе осведомителя, теперь неожиданно подал в отставку», - цитирует ТАСС сообщение американской телекомпании.
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН высказал сомнения в том, что «донос» спецслужб на разговор американского президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским стал причиной отставки спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и является его личной ответственностью. По мнению эксперт, причина - в высоких требования президента США.
«Сработаться с Трампом довольно трудно. Он постоянно тасует людей, как карты – в карточной колоде. От первоначальной команды Трампа не осталось и следа. Например, на посту советника по нацбезопасности после ухода Джона Болтона появился уже четвертый кандидат. Трампу нужна личная лояльность и преданность», - отметил эксперт.
Константин Блохин также отметил разочарование США в работе на украинском направлении.
«Из Украины не удалось создать форпост – инструмент сдерживания России. Не получилось и сделать некую вывеску оранжевой революции для стран, которые находятся в орбите России и размышляют, не пойти ли на Запад. Например, Белоруссия. Украина показала антипример. Поэтому многие, думаю, сделали себе заметочку», - заявил собеседник НСН.
Рассуждая о возможных изменениях внешнеполитических отношений США с Россией и Украиной, эксперт отметил, что отношение к Украине американского лидера и политического истеблишмента США отличается. Именно поэтому кардинального изменения в отношениях между Вашингтоном, Киевом и Москвой после ухода Волкера ожидать не стоит.
«Отставка Волкера – это не показатель кардинального изменения внешнеполитического курса на российско-украинском направлении. Если оно и будет, это произойдет очень медленно и плавно из-за инерции американских элит.
Для Трампа Украина ассоциируется со всем отрицательным. Первое. Работал его друг Пол Манафорт – осужден за коррупцию на Украине. Второе. Поговорил с Зеленским – инициирован импичмент Трампа. Третье. Среди американских аналитиков обсуждается идея о том, что главным врагом США является не Россия, а Китай. Но, чтобы Россия не противостояла США в этой игре, необходимо пойти ей на уступки. В том числе по Украине. Для Трампа Украина – первая с конца. Она в его глазах не является главным инструментом сдерживания России, в то время как американский истеблишмент видит Украину чуть ли не как главный стратегический актив в борьбе против России», - считает Константин Блохин.
Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев объяснил в эфире НСН, зачем Трамп сменил дипломата Болтона на юриста О'Брайена.
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