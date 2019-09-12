В США не исключили улучшение отношений с Россией после ухода Болтона

Хотя отставка Джона Болтона с поста советника президента США по национальной безопасности была неожиданной, мало кому она показалась удивительной, так как само его присутствие на этом посту было удивительным. Об этом в интервью НСН рассказал американский политолог и медиа-аналитик Уильям Данкерли.

«Публичного предупреждения о том, что Болтона собираются уволить, не было. Однако для многих, участие Болтона во внешней политике Трампа было расценено как противоречие предвыборному обещанию Трампа по улучшению отношений между США и Россией. Собственные достижения Трампа в Белом доме не оправдали этого обещания. Однако во всем этом нельзя винить только Болтона», — отметил он.

По словам американского эксперта, прошлые посты Болтона в Госдепартаменте при президенте Буше также были проблематичными.

«Один инсайдер сказал мне, что перевод Болтона из Вашингтона на пост посла ООН был нужен, чтобы убрать его подальше от Вашингтона. Другой выразил это так: “Госсекретарь Колин Пауэлл изо всех сил старался изолировать Болтона. Его послали в ООН именно поэтому”. На этом фоне вызывает недоумение тот факт, что Трамп проявил такой интерес к Болтону. Он даже всерьез считался кандидатом на пост госсекретаря в начале правления Трампа», — напомнил Уильям Данкерли.

Примечательно, что теперь, по сообщениям американских СМИ, Трамп рассматривает возможность замены Болтона нынешним госсекретарем США Майком Помпео. Отметим, что он, или любой другой кандидат, станет уже четвертым советником Трампапо нацбезопасности за менее чем три года его правления. Американского политолога это не удивило.

«Меня не удивляет, что несколько человек занимали должность советника по национальной безопасности для Трампа. Действительно, общий уровень текучки кадров в администрации Трампа был предметом многочисленных споров в кругах американских СМИ. Некоторые утверждают, что это плохо отражается на способности Трампа работать с другими людьми. Конечно, его характер может быть проблемой. Но с другой стороны, стоит учитывать непростую ситуацию, в которую попал Трамп. Он отправился в Вашингтон с открытой целью реформирования политической системы США, которую он считает коррумпированной. Между тем, в правительстве многим нравится все, как есть. Найти людей, которые будут сражаться вместе с ним, может быть сложно. Общение с людьми, которые тайно хотят подорвать планы Трампа, является дополнительной проблемой», — пояснил собеседник НСН.

Будет ли смена советника Трампа по нацбезопасности сопровождаться сменой политики Вашингтона в отношении России, однозначно сказать нельзя, но есть пара моментов, к которым можно присмотреться. Во-первых, Болтон был ярым антагонистом России, напоминает Уильям Данкерли.

«Politico однажды назвал Джона Болтона “возможно, одним из наименее дипломатических дипломатов, когда-либо служивших в правительстве США. Он явно давно питал антагонистический взгляд на Россию. В 2013 году в газете The Washington Times вышла статья под заголовком “Джон Болтон о российском президенте Владимире Путине: пришло время “причинить ему боль”», — рассказал американский медиа-аналитик.