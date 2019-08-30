Кравчук: Противостояние на востоке Украины надоело. Нужен диалог

Противоречивая информация поступает в течение последних суток по возможному обмену удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом. В частности, появились сообщения, что обмен якобы может произойти с минуты на минуту в киевском аэропорту Жуляны. Однако в Службе безопасности Украины заявили, что сегодня обмен не состоится, его окончательная дата пока не определена, заявила изданию «Обозреватель» пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. Он уточнила, что переговоров по обмену продолжаются по плану. Позднее офис президента Украины также опроверг информацию о сегодняшнем обмене.

Так или иначе, обмен произойдёт, и это может стать первым серьёзным шагом к началу процесса нормализации украинско-российских отношений. Такую оценку в эфире НСН дал первый президент Украины Леонид Кравчук.

«После недавней встречи господина Путина с господином Макроном в Париже почувствовалось некоторое взаимопонимание не только между Москвой и Парижем, но и по мировой повестке в целом. Что касается Украины, всем это противостояние уже надоело, кровь, ужас. Думаю, что это только начало, будут дальнейшие встречные шаги, подготовка к диалогу. Вот и заявление нашего нового министра иностранных дел обнадёживает. Он сказал, что за полгода надо остановить бойню в Донбассе. Судя по всему, есть и ответное понимание со стороны Москвы», - отметил собеседник НСН.

Как подчеркнул Леонид Кравчук, когда речь идёт о мире, уступки должны быть взаимными:

«Если одна сторона делает уступки, а другая считает себя абсолютно правой, договориться невозможно. Я вижу настроение нашего президента, думаю, начнётся обмен пленными, политическими заключёнными, дальше будет решён вопрос с выборами на востоке Украины. Затем вывод иностранных войск, какие бы они там ни были – добровольцы, волонтёры, это не имеет значения. Иностранец, с оружием в руках пришёл на украинскую землю, значит должен её покинуть ради мира. Регулярные войска, нерегулярные – не важно. Чужие вооружённые люди должны уйти с Украины. Когда это произойдёт, всё остальное будет очень легко решаться. Хотя, конечно, нужны будут колоссальные усилия по восстановлению Донбасса, потому что он разрушен до основания».

Леонид Кравчук не исключает встречи президентов России и Украины. Однако, по его словам, для этого необходимо достичь определённого взаимопонимания, чего невозможно было ожидать от предыдущего украинского лидера.