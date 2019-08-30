Кравчук: Противостояние на востоке Украины надоело. Нужен диалог
Первый президент Украины оценил в комментарии НСН важность предстоящего обмена гражданами между Москвой и Киевом.
Противоречивая информация поступает в течение последних суток по возможному обмену удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом. В частности, появились сообщения, что обмен якобы может произойти с минуты на минуту в киевском аэропорту Жуляны. Однако в Службе безопасности Украины заявили, что сегодня обмен не состоится, его окончательная дата пока не определена, заявила изданию «Обозреватель» пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. Он уточнила, что переговоров по обмену продолжаются по плану. Позднее офис президента Украины также опроверг информацию о сегодняшнем обмене.
Так или иначе, обмен произойдёт, и это может стать первым серьёзным шагом к началу процесса нормализации украинско-российских отношений. Такую оценку в эфире НСН дал первый президент Украины Леонид Кравчук.
«После недавней встречи господина Путина с господином Макроном в Париже почувствовалось некоторое взаимопонимание не только между Москвой и Парижем, но и по мировой повестке в целом. Что касается Украины, всем это противостояние уже надоело, кровь, ужас. Думаю, что это только начало, будут дальнейшие встречные шаги, подготовка к диалогу. Вот и заявление нашего нового министра иностранных дел обнадёживает. Он сказал, что за полгода надо остановить бойню в Донбассе. Судя по всему, есть и ответное понимание со стороны Москвы», - отметил собеседник НСН.
Как подчеркнул Леонид Кравчук, когда речь идёт о мире, уступки должны быть взаимными:
«Если одна сторона делает уступки, а другая считает себя абсолютно правой, договориться невозможно. Я вижу настроение нашего президента, думаю, начнётся обмен пленными, политическими заключёнными, дальше будет решён вопрос с выборами на востоке Украины. Затем вывод иностранных войск, какие бы они там ни были – добровольцы, волонтёры, это не имеет значения. Иностранец, с оружием в руках пришёл на украинскую землю, значит должен её покинуть ради мира. Регулярные войска, нерегулярные – не важно. Чужие вооружённые люди должны уйти с Украины. Когда это произойдёт, всё остальное будет очень легко решаться. Хотя, конечно, нужны будут колоссальные усилия по восстановлению Донбасса, потому что он разрушен до основания».
Леонид Кравчук не исключает встречи президентов России и Украины. Однако, по его словам, для этого необходимо достичь определённого взаимопонимания, чего невозможно было ожидать от предыдущего украинского лидера.
«Господин Порошенко зашёл в своей конфронтационной позиции и заявлениях слишком далеко. Красивости, вроде «прощай немытая Россия» кроме вреда ничего не несут для установления нормальных, мирных отношений.
Украина за мир! Всё остальное политическая трескотня, взаимные обвинения. Простые люди хотят мира и больше ничего. Если Украина будет чувствоваться, что и Россия этого хочет, а Россия также поймёт такой настрой Украины, тогда дело пойдёт на улучшение. Зеленский занимает принципиальную позицию – он не может согласиться с тем, чтобы уступить территорию или поделиться суверенитетом, это смерть для любого украинского политика. Он ведёт принципиальную, но позитивную политику, направленную на взаимопонимание. Были уже два телефонных разговора Зеленского с Путиным, дальше, возможно, начнут министры иностранных дел созваниваться. Затем главы МИД могут встретиться. Важно, чтобы они поняли друг друга, потому что президент России, естественно, будет учитывать мнение главы своего внешнеполитического ведомства. Потом, если будет потепление в разговоре и появятся объективно полезные взаимные намерения, не исключена и встреча Путина с Зеленским», - подчеркнул Леонид Кравчук.
Ранее украинские СМИ сообщили, что из Москвы в киевский аэропорт «Жуляны» минувшей ночью вылетел самолет с заключенными украинскими гражданами, переданными Россией в рамках обмена.
Новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, в свою очередь, сделал в соцсетях репост сообщения сотрудницы Верховной рады Анны Исламовой. Она утверждала, что на родину возвращаются моряки, задержанные за нарушение российской границы в Керченском проливе, а также осуждённые Олег Сенцов, Николай Карпюк, Павел Гриб и Владимир Балух.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне не стал комментировать информацию об этапировании в Москву украинцев, отбывающих наказание, а также перспективы обмена. Представитель Кремля приветствовал решение суда в Киеве об освобождении журналиста Кирилла Вышинского и пообещал сообщить об обмене в случае готовности.
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