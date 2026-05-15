ПОСЛЕДСТВИЯ



Происшествие стало поводом для дискуссий о готовности Латвии к противостоянию угрозам. Командующий национальными вооруженными силами страны Каспарс Пуданс открыто заявил, что технические средства армии не позволили зафиксировать один из дронов. Это вызвало отставку министра обороны страны Андриса Спрудса 10 мая.



Вскоре премьер-министр столкнулась с отказом согласовать кандидатуру преемника Спрудса в сейме страны. Уже 13 мая младший партнер коалиции партия «Прогрессивные» отозвала свою поддержку правящему союзу. Силиня, в свою очередь обвинила бывших партнеров в нежелании брать на себя ответственность за безопасность и благополучие жителей Латвии.



Поводом для правительственного спора стал тот факт, что премьер-министр анонсировала отставку Спрудса в соцсети X раньше, чем он объявил о ней официально. Сам экс-министр утверждал, что Силиня стала играть в политические игры, как только узнала о его желании уйти и решила выставить себя инициатором увольнения, чтобы улучшить свою репутацию.



На этом фоне оппозиционный блок «Объединенный список» начал собирать подписи за отставку премьер-министра. Глава фракции в сейме даже подчеркнул, что оппозиция готова сформировать свое правительство. Утром 14 мая депутаты планировали потребовать отставки Силини, но на прервала заседание сейма на час, организовала пресс-конференцию и сообщила о своем уходе. При этом, она обвинила депутатов в пустословии и желании выбрать кризис, а не нового министра обороны.