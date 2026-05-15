«Жертвы режима»: Как украинские дроны отправили в отставку премьера Латвии
Правительство в Латвии развалилось из-за украинских беспилотников на территории страны. В Кремле подчеркнули, что это расплата за поддержку Киева.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила об уходе в отставку вместе с правительством и о распаде правящей коалиции в стране. Об этом она рассказала в ходе брифинга перед журналистами, передает LSM. По ее словам, причина для такого решения — неспособность согласовать кандидатуру нового министра обороны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что произошедшее в Латвии не останется единственным случаем для европейских правительств. По его словам, это не последнее поколение политиков, которым придется уйти в отставку из-за использования Украины их территории для проведения дроновых атак.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
В ночь на 7 мая вошедшие в воздушное пространство Латвии пять дронов исчезли с радаров в окрестностях города Резекне на востоке страны. Об этом сообщило министерство обороны РФ. Один из них разбился на территории нефтебазы. Эту информацию подтвердил председатель местной краевой думы Гунтарс Скудра. Минобороны страны подтвердило, что границу страны в тот день пересекли сразу три иностранных беспилотника.
Депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор возложил ответственность за этот инцидент на Украину. В свою очередь, МИД страны вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина и передал ему ноту протеста, заявив, что Рига никогда не разрешала Украине использовать свое воздушное пространство для ударов дронов по российским объектам. А МИД Украины признал, что БПЛА принадлежали ВСУ.
ПОСЛЕДСТВИЯ
Происшествие стало поводом для дискуссий о готовности Латвии к противостоянию угрозам. Командующий национальными вооруженными силами страны Каспарс Пуданс открыто заявил, что технические средства армии не позволили зафиксировать один из дронов. Это вызвало отставку министра обороны страны Андриса Спрудса 10 мая.
Вскоре премьер-министр столкнулась с отказом согласовать кандидатуру преемника Спрудса в сейме страны. Уже 13 мая младший партнер коалиции партия «Прогрессивные» отозвала свою поддержку правящему союзу. Силиня, в свою очередь обвинила бывших партнеров в нежелании брать на себя ответственность за безопасность и благополучие жителей Латвии.
Поводом для правительственного спора стал тот факт, что премьер-министр анонсировала отставку Спрудса в соцсети X раньше, чем он объявил о ней официально. Сам экс-министр утверждал, что Силиня стала играть в политические игры, как только узнала о его желании уйти и решила выставить себя инициатором увольнения, чтобы улучшить свою репутацию.
На этом фоне оппозиционный блок «Объединенный список» начал собирать подписи за отставку премьер-министра. Глава фракции в сейме даже подчеркнул, что оппозиция готова сформировать свое правительство. Утром 14 мая депутаты планировали потребовать отставки Силини, но на прервала заседание сейма на час, организовала пресс-конференцию и сообщила о своем уходе. При этом, она обвинила депутатов в пустословии и желании выбрать кризис, а не нового министра обороны.
БУДУЩЕЕ
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс запланировал встречу с представителями всех фракций на 15 мая для консультаций. Он должен назвать кандидата, который должен сформировать новую команду для управления государством и добиться поддержки в сейме. До этого момента правительство Силини будет работать в техническом режиме.
Сейчас ее партия «Новое единство» имеет 25 мандатов в 100-местном сейме, Союз зеленых и крестьян — 16, «Прогрессивные» — 9. У второй по численности оппозиционной структуры «Национальное объединение» 12 мест. Выборы в стране состоялись в 2022 году, а следующие запланированы на 3 октября 2026 года.
По данным социологического портала PolitPro, на первом месте по поддержке находится правопопулистская партия «Латвия на первом месте» (восемь мест в нынешнем сейме) с 14,4%, на втором месте «Прогрессивные» с 13,4%, далее следует «Новое единство» с 10,1%. «Национальное объединение» может претендовать на 9,9%, Союз зеленых и крестьян — на 6,2%.
Ушедшие в отставку премьер Латвии Эвика Силиня и глава минобороны страны Андрис Спрудс — «павшие жертвы киевского режима». Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Песков заявил, что отставки политиков могут стать лишь началом более масштабных политических изменений в Европе.
«Не надо пропускать через свою территорию беспилотники, которые летят в сторону РФ. Если так пойдет дальше, то это не последнее поколение политиков, которое падет жертвой киевского режима», — подчеркнул Песков.
