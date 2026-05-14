Премьер Латвии объявила об отставке

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила о своей отставке, передает агентство Sputnik Латвия.

Министр обороны Латвии подал в отставку после инцидента с украинскими БПЛА

Глава правительства республики сообщила, что покидает свой пост 14 мая. Кроме того, в отставку уходит весь кабинет министров.

Эвика Силиня занимала должность премьера Латвии с сентября 2023 года. Ранее две из трех партий правящей коалиции «Прогрессивные» и Союз зеленых и крестьян - заявили, что правительство страны «пало». Эксперты отмечали что в действиях политических объединений просматриваются «обида и разногласия» с Силиней.

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
