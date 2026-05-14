Премьер Латвии объявила об отставке
14 мая 202611:23
Юлия Савченко
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила о своей отставке, передает агентство Sputnik Латвия.
Глава правительства республики сообщила, что покидает свой пост 14 мая. Кроме того, в отставку уходит весь кабинет министров.
Эвика Силиня занимала должность премьера Латвии с сентября 2023 года. Ранее две из трех партий правящей коалиции «Прогрессивные» и Союз зеленых и крестьян - заявили, что правительство страны «пало». Эксперты отмечали что в действиях политических объединений просматриваются «обида и разногласия» с Силиней.
