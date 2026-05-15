В Росфинмониторинге заявили о снижении числа киберпреступлений на 12%
Число киберпреступлений в России в прошлом году сократилось на 12%. Об этом рассказал статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд в интервью РИА Новости.
Он рассказал об эффекте от принятого в стране в июне первого пакета мер против кибермошенников.
«Официальные цифры известны: сокращение на 12% числа киберпреступлений по итогам прошлого года, и это впервые за несколько лет», – подчеркнул Негляд.
По его мнению, спад киберпреступности продолжится и в этом году. Наряду с законодательными мерами в РФ провели большую профилактическую, разъяснительную работу в школах и университетах, которая продолжается и расширяется.
Между тем россиян предупредили о распространении вируса Mamont - «самого массового Android-трояна 2025 года», пишет 360.ru.
