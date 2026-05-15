Трамп: США и Китай заключили фантастические торговые сделки
15 мая 202607:38
Юлия Савченко
Президент США Дональд Трамп рассказал о торговых сделках по итогам переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.
Как отметил американский лидер, его визит в Пекин был невероятным.
«Мы заключили фантастические торговые сделки, которые будут замечательными для обеих стран», - заявил Трамп.
Ранее президент США посетил Китай впервые за девять лет, пишет 360.ru. Трамп провел встречу с Си Цзиньпином в Пекине. Глава Белого дома отмечал, что отношения США и КНР будут «лучше, чем когда-либо».
Горячие новости
- Трамп: США и Китай заключили фантастические торговые сделки
- В Рязани из-за атаки ВСУ погибли три человека
- СМИ: «Российские» хантавирусы могут стать опаснее
- СМИ: До 15% микробизнеса может оказаться под угрозой закрытия
- Обломки беспилотника задели многоэтажку в Рязани, начался пожар
- Стоимость ОСАГО для начинающих водителей подскочила выше 25 тысяч
- МИД РФ: В Россию переселились сотни тысяч украинцев
- ЦБ: Финансовые потери россиян от мошенников сокращаются
- Косачев: Коррупционный скандал Зеленского - самый мощный удар по Европе
- Мешает работать: Российские врачи пожаловались на отключение интернета