Над регионами России уничтожили 355 украинских беспилотников

Более 350 беспилотников ВСУ самолетного типа ликвидировали над территорией России за прошедшую ночь. Об этом заявили в Минобороны.

«С 23.00 мск 14 мая до 7.00 мск 15 мая, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 355 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указало ведомство.

Дроны нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской областях. Кроме того, БПЛА были сбиты над Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и Калмыкией. Также дроны уничтожили над водами Азовского и Каспийского морей.

Ранее в Рязани из-за атаки БПЛА погибли три человека, еще 12, в том числе дети, пострадали, пишет 360.ru.

