СМИ: США готовятся предъявить обвинения 94-летнему Раулю Кастро

США планируют предъявить обвинения одному из лидеров Кубинской революции генералу армии Раулю Кастро. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, сроки предъявления обвинений еще не известны. Для этого американскому министерству юстиции, выполняющему в стране функции генеральной прокуратуры, необходимо заручиться поддержкой жюри присяжных.

Как сообщают СМИ, обвинения могут быть связаны с инцидентом, когда ВВС Кубы в 1996 году сбили два самолета эмигрантского объединения «Братья приходят на помощь». В этом году прокуратура в штате Флорида в США возобновила расследование соответствующего дела.

Раулю Кастро 94 года, политик - брат и соратник лидера Кубы Фиделя Кастро.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон в будущем намерен заняться Кубой, которая «несостоятельна» как государство, пишет 360.ru.

