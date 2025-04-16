На Украине продлили военное положение и мобилизацию еще на 90 дней
Верховная рада Украины большинством голосом поддержала предложение президента страны Владимира Зеленского о продлении военного положения и мобилизации еще на три месяца, об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.
Во время такого режима всем мужчинам от 18 до 60 лет запрещается покидать страну, государственные праздники становятся рабочими днями, а полномочия президента и депутатов Верховной рады автоматически продлеваются на время военного положения. Предыдущий срок действия особых законов истекал 9 мая этого года. Новый указ продлевает его до 7 августа 2025 года.
Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук накануне голосования обвинил депутатов-противников продления военного положения в стране в сотрудничестве с властями России, напоминает НСН.
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