Верховная рада все же поддержала проект о продлении полномочий Зеленского

По его словам, за документ проголосовали 268 парламентариев, воздержавшихся нет, против не высказался никто.

Согласно документу, Зеленский будет исполнять обязанности президента Украины до вступления в должность нового главы государства. Его мандат не будет оспариваться ни украинским народом, ни парламентом.

Также отмечается, что действующее в стране военное положение не позволяет провести выборы - они будут назначены после того, как на территории Украины «будет обеспечен всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир».

В первый раз Верховная рада провалила голосование за проект о продлении полномочий Зеленского. Документ поддержали только 218 депутатов, при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

