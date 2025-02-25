Верховная рада все же поддержала проект о продлении полномочий Зеленского
Верховная рада Украины со второго раза поддержала проект о продлении полномочий президента страны Владимира Зеленского. Об этом в своём Telegram-канале заявил украинский депутат Ярослав Железняк.
По его словам, за документ проголосовали 268 парламентариев, воздержавшихся нет, против не высказался никто.
Согласно документу, Зеленский будет исполнять обязанности президента Украины до вступления в должность нового главы государства. Его мандат не будет оспариваться ни украинским народом, ни парламентом.
Также отмечается, что действующее в стране военное положение не позволяет провести выборы - они будут назначены после того, как на территории Украины «будет обеспечен всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир».
В первый раз Верховная рада провалила голосование за проект о продлении полномочий Зеленского. Документ поддержали только 218 депутатов, при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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