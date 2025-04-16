Спикер Рады обвинил депутатов в сотрудничестве с Москвой
На Украине спикер Верховной рады Руслан Стефанчук накануне голосования обвинил депутатов-противников продления военного положения в стране в сотрудничестве с властями России, сообщает РИА Новости.
По его словам, выступающие против продления военного положения парламентарии могут быть связаны с Москвой.
15 апреля украинский лидер Владимир Зеленский внес на рассмотрение в парламент законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Планируется продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 дней. Инициатива может вступить в силу с 9 мая 2025 года.
Ранее Зеленский заявил, что выборы на Украине пройдут после отмены военного положения, никто ничего специально откладывать не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Спикер Рады обвинил депутатов в сотрудничестве с Москвой
- Хинштейн пообещал разбираться с УК, которые вовремя не сработали в Курске после атаки беспилотников
- Путин призвал привести в порядок дорожные нормативы
- Украина ждет официального ответа Болгарии по продаже российских реакторов
- Защита оспорила арест ректора ПсковГУ по делу о хищении
- В Уфе проверят родительский чат после обсуждения исключения школьника
- Гергиев, Бодров и трио Bel Suono стали лауреатами премии BraVo
- Актер из фильма «Астерикс и Обеликс» выйдет из тюрьмы с электронным браслетом
- Евросоюз пригрозил Сербии отказать в членстве из-за приезда Вучича на парад 9 мая
- Трамп подтвердил идею присоединения Канады к США в статусе 51-го штата
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru