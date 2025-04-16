Спикер Рады обвинил депутатов в сотрудничестве с Москвой

На Украине спикер Верховной рады Руслан Стефанчук накануне голосования обвинил депутатов-противников продления военного положения в стране в сотрудничестве с властями России, сообщает РИА Новости.

Зеленский продлил на Украине военное положение и мобилизацию

По его словам, выступающие против продления военного положения парламентарии могут быть связаны с Москвой.

15 апреля украинский лидер Владимир Зеленский внес на рассмотрение в парламент законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Планируется продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 дней. Инициатива может вступить в силу с 9 мая 2025 года.

Ранее Зеленский заявил, что выборы на Украине пройдут после отмены военного положения, никто ничего специально откладывать не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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