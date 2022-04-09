Украинская сторона раскрыла подробности о встрече Джонсона и Зеленского в Киеве
Заместитель главы офиса украинского лидера Андрей Сибига рассказал, что в Киеве началась встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в своем аккаунте в Facebook (соцсеть запрещена в России).
При этом встреча британского премьера в украинским лидеров в украинской столице нигде не анонсировалась. Также Сибига разместил в соцсети снимок, на котором Джонсон и Зеленский проводят совместную встречу.
Официальных подробностей о ходе переговоров не сообщается.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украине будет направлена новая партия современных вооружений и военной экипировки на 100 млн фунтов стерлингов, сообщает ТАСС.
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