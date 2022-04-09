Украинская сторона раскрыла подробности о встрече Джонсона и Зеленского в Киеве

При этом встреча британского премьера в украинским лидеров в украинской столице нигде не анонсировалась. Также Сибига разместил в соцсети снимок, на котором Джонсон и Зеленский проводят совместную встречу.

Официальных подробностей о ходе переговоров не сообщается.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украине будет направлена новая партия современных вооружений и военной экипировки на 100 млн фунтов стерлингов, сообщает ТАСС.

