Украинская сторона раскрыла подробности о встрече Джонсона и Зеленского в Киеве

Заместитель главы офиса украинского лидера Андрей Сибига рассказал, что в Киеве началась встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в своем аккаунте в Facebook (соцсеть запрещена в России).

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При этом встреча британского премьера в украинским лидеров в украинской столице нигде не анонсировалась. Также Сибига разместил в соцсети снимок, на котором Джонсон и Зеленский проводят совместную встречу.

Официальных подробностей о ходе переговоров не сообщается.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украине будет направлена новая партия современных вооружений и военной экипировки на 100 млн фунтов стерлингов, сообщает ТАСС.

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ФОТО: Андрей Сибига
ТЕГИ:УкраинаПереговорыВладимир ЗеленскийБорис ДжонсонВстреча
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