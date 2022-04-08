Великобритания отправит на Украину новую партию оружия на 100 млн фунтов
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украине будет направлена новая партия современных вооружений и военной экипировки на 100 млн фунтов стерлингов, сообщает ТАСС.
В ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем он уточнил, что в ходе донорской конференции, проведённой Соединённым Королевством, для Киева удалось собрать «техники и вооружения на 1,5 млрд фунтов или 2,5 млн предметов военного назначения».
«Великобритания направит украинским вооруженных силам высококлассное оружие... включая зенитные ракеты Starstreak... ещё 800 противотанковых ракет, а также высокоточные боеприпасы, способные зависать в небе, ожидая, когда им укажут цель», - добавил британский премьер.
Ранее Сенат США единогласно проголосовал за возрождение программы ленд-лиза для оперативной отправки продовольствия и вооружения на Украину
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+14 311 / сут.
Умерли
371 тыс.+280 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+37 684 / сут.
- В NASA решили продолжать сотрудничество с Россией в космосе
- СК РФ возбудил дело по факту гибели людей после ракетного удара в Краматорске
- Дерипаска предложил «порезать» госаппарат в два раза, а силовиков – в пять
- Великобритания отправит на Украину новую партию оружия на 100 млн фунтов
- В России начали платить зарплату в криптовалюте
- Роспотребнадзор обнаружил в продукции Kinder сальмонеллу
- Медведев заявил, что антироссийские санкции приведут к разрушению мирового порядка
- «Чистое безумие!» Лидер оппозиции Словакии раскритиковал передачу Украине С-300
- Число жертв ракетного удара по вокзалу в Краматорске увеличилось до 50
- Одна из провалившихся под лёд в Новой Москве девочек умерла в больнице
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru