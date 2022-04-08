Великобритания отправит на Украину новую партию оружия на 100 млн фунтов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украине будет направлена новая партия современных вооружений и военной экипировки на 100 млн фунтов стерлингов, сообщает ТАСС.

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В ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем он уточнил, что в ходе донорской конференции, проведённой Соединённым Королевством, для Киева удалось собрать «техники и вооружения на 1,5 млрд фунтов или 2,5 млн предметов военного назначения».

«Великобритания направит украинским вооруженных силам высококлассное оружие... включая зенитные ракеты Starstreak... ещё 800 противотанковых ракет, а также высокоточные боеприпасы, способные зависать в небе, ожидая, когда им укажут цель», - добавил британский премьер.

Ранее Сенат США единогласно проголосовал за возрождение программы ленд-лиза для оперативной отправки продовольствия и вооружения на Украину

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ФОТО: Фото со страницы посольства США в Киеве в Facebook
ТЕГИ:Борис ДжонсонВСУВооружениеУкраинаВеликобритания
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