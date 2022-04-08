Великобритания отправит на Украину новую партию оружия на 100 млн фунтов

В ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем он уточнил, что в ходе донорской конференции, проведённой Соединённым Королевством, для Киева удалось собрать «техники и вооружения на 1,5 млрд фунтов или 2,5 млн предметов военного назначения».

«Великобритания направит украинским вооруженных силам высококлассное оружие... включая зенитные ракеты Starstreak... ещё 800 противотанковых ракет, а также высокоточные боеприпасы, способные зависать в небе, ожидая, когда им укажут цель», - добавил британский премьер.

Ранее Сенат США единогласно проголосовал за возрождение программы ленд-лиза для оперативной отправки продовольствия и вооружения на Украину