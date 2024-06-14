В ФРГ допустили, что Запад потребует провести референдумы на новых территориях РФ
Байден не пойдет на условия Путина по Украине, а вот Трамп, как и Словакия с Венгрией, согласится, заявил в эфире НСН политолог Александр Рар.
Рано или поздно Запад под общественным давлением пойдет на переговоры с Россией по Украине, однако вместе с киевским руководством он будет требовать, чтобы были снова проведены референдумы на новых территориях РФ, допустил немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН.
Ранее Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ обозначил условия для возможности возобновления переговоров с Украиной. Он отметил, что Украина должна полностью вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от вступления в НАТО. При этом президент отметил, что если Украина и западные страны откажутся от нового мирного предложения, то в следующий раз условия Москвы будут другими. Рар считает, что США в лице президента Джо Байдена не согласятся на выдвинутые условия.
«Рано или поздно Запад под общественным давлением пойдет на какие-то переговоры и возобновится этот стамбульский переговорный процесс. Но Запад и Украина как минимум будут требовать, чтобы были проведены референдумы на территориях, которые отойдут России. Это Донецк, Луганск, Запорожье и Херсон. Сейчас Франция, Англия и Польша точно не согласятся на условия Путина. Америка в лице Байдена тоже не пойдет на эти условия, а бывший президент США Трамп – согласится. Венгры и словаки согласятся. Большой вопрос, что будет в Германии. Все-таки альтернатива непринятия предложения Путина - это движение к атомной катастрофе. Сегодня в Германии растет популярность партии «Альтернатива для Германии», в самой социал-демократической партии тоже есть голоса, которые воспримут предложение Путина серьезно», - убежден Рар.
При этом он отметил, что условия президента РФ Владимира Путина были озвучены в правильное время и создают нужное давление на Запад и Европу для возобновления переговоров по Украине.
«Время выбрано правильно. Это серьезное предложение об окончании военных действий, а не просто о перемирии. Он выступил в преддверии швейцарской конференции, встречи «Большой семерки», а также начинающегося сегодня чемпионата Европы по футболу, когда европейцы расслабляются и становятся более открыты к идее о мире и об окончании конфликта. Таким образом, он полностью поменял повестку дня швейцарской конференции, на которой хотели выдвигать новые требования и новые санкции в отношении России. А сейчас участники этой конференции будут вынуждены обсуждать российское предложение», - добавил политолог.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк уже успел отвергнуть предложенную мирную инициативу российского лидера, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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