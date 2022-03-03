Украинская делегация вылетела на переговоры с РФ
3 марта 202215:12
Представитель украинской делегации Давид Арахамия в своём Facebook заявил, что переговоры с Россией начнутся «через пару часов».
По его словам, украинская делегация уже вылетела на вертолётах на встречу с российской стороной
«Программа минимум — гуманитарные коридоры. Далее по обстоятельствам», - добавил Арахамия.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не сомневается в том, что украинская сторона на переговорах получает сигналы от США.
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3 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru