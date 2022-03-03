Украинская делегация вылетела на переговоры с РФ

Представитель украинской делегации Давид Арахамия в своём Facebook заявил, что переговоры с Россией начнутся «через пару часов».

Мединский назвал место проведения переговоров России и Украины

По его словам, украинская делегация уже вылетела на вертолётах на встречу с российской стороной

«Программа минимум — гуманитарные коридоры. Далее по обстоятельствам», - добавил Арахамия.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не сомневается в том, что украинская сторона на переговорах получает сигналы от США.

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ФОТО: РИА Новости
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