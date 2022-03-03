Украинская делегация вылетела на переговоры с РФ

По его словам, украинская делегация уже вылетела на вертолётах на встречу с российской стороной

«Программа минимум — гуманитарные коридоры. Далее по обстоятельствам», - добавил Арахамия.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не сомневается в том, что украинская сторона на переговорах получает сигналы от США.