Лавров заявил о минимальных условиях РФ для решения кризиса вокруг Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что встреча российской и украинской делегаций состоится 3 марта, сообщает РИА Новости.

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Комментируя очередной раунд переговоров он отметил, что решение кризиса вокруг Украины непременно будет найдено, подчеркнув, что условия России минимальны.

«Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны», — подчеркнул Лавров.

Также глава МИД РФ добавил, что не сомневается в том, что украинская сторона на переговорах получает сигналы от США.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский перед вторым раундом совещаний заявил, что делегации затронут вопрос прекращения огня и тему выстраивания гуманитарного коридора, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаМИД РФСергей Лавров
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