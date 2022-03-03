Лавров заявил о минимальных условиях РФ для решения кризиса вокруг Украины

Комментируя очередной раунд переговоров он отметил, что решение кризиса вокруг Украины непременно будет найдено, подчеркнув, что условия России минимальны.

«Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны», — подчеркнул Лавров.

Также глава МИД РФ добавил, что не сомневается в том, что украинская сторона на переговорах получает сигналы от США.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский перед вторым раундом совещаний заявил, что делегации затронут вопрос прекращения огня и тему выстраивания гуманитарного коридора, сообщает RT.

