Лавров заявил о минимальных условиях РФ для решения кризиса вокруг Украины
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что встреча российской и украинской делегаций состоится 3 марта, сообщает РИА Новости.
Комментируя очередной раунд переговоров он отметил, что решение кризиса вокруг Украины непременно будет найдено, подчеркнув, что условия России минимальны.
«Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны», — подчеркнул Лавров.
Также глава МИД РФ добавил, что не сомневается в том, что украинская сторона на переговорах получает сигналы от США.
Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский перед вторым раундом совещаний заявил, что делегации затронут вопрос прекращения огня и тему выстраивания гуманитарного коридора, сообщает RT.
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