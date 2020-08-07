Адвокат назвал условия допуска СКР к задержанным в Минске россиянам

Следственный комитет России (СКР) начал проверку задержания в Белоруссии 33 россиян, которых в Минске считают участниками ЧВК Вагнера и подозревают в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов в республике. Об этом сообщает «Интерфакс».

Адвокат Тимур Маршани в эфире НСН рассказал, почему к этой ситуации был привлечен СКР.

«Это не ЧВК Вагнера, это россияне, которые были незаконно задержаны на территории Белоруссии без предъявления обвинения. Наших граждан пытаются обвинить в попытке дестабилизации ситуации в стране, что не подтверждено и абсолютно недопустимо. Потому что Россия – дружественное государство. Обвинение нашим гражданам до сих пор не предъявлено, и требование обеспечения к ним доступа дипломатической службы также не соблюдено, что является грубейшим нарушением норм международного права», - объяснил Маршани.