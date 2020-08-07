Адвокат назвал условия допуска СКР к задержанным в Минске россиянам
Адвокат Тимур Маршани в эфире НСН рассказал, почему к этой ситуации был привлечен СКР.
Следственный комитет России (СКР) начал проверку задержания в Белоруссии 33 россиян, которых в Минске считают участниками ЧВК Вагнера и подозревают в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов в республике. Об этом сообщает «Интерфакс».
Адвокат Тимур Маршани в эфире НСН рассказал, почему к этой ситуации был привлечен СКР.
«Это не ЧВК Вагнера, это россияне, которые были незаконно задержаны на территории Белоруссии без предъявления обвинения. Наших граждан пытаются обвинить в попытке дестабилизации ситуации в стране, что не подтверждено и абсолютно недопустимо. Потому что Россия – дружественное государство. Обвинение нашим гражданам до сих пор не предъявлено, и требование обеспечения к ним доступа дипломатической службы также не соблюдено, что является грубейшим нарушением норм международного права», - объяснил Маршани.
Он пояснил, могут ли сотрудники СКР получить доступ к задержанным. «По межгосударственному сотрудничеству и диалогу сотрудники СКР могут общаться и взаимодействовать. У нас уголовное дело еще не возбуждено. На каком основании сотрудники Следственного комитета будут приезжать и общаться с нашими гражданами? Нужно возбудить уголовное дело. До возбуждения дела сотрудники СКР получить доступ к задержанным не могут», - добавил юрист.
Ранее Тимур Маршани рассказал НСН о дальнейшей возможной судьбе задержанных, объяснив действия белорусских властей не правовыми, а исключительно политическими мотивами.
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