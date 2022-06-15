Германия возобновила выдачу виз россиянам

В сообщении говорится, что с 11 июня для посещения страны туристам больше не нужны сертификат о вакцинации, справка о перенесенном заболевании или отрицательный тест на COVID-19.

«Через сервисно-визовые центры компании VisaMetric возобновляется приём заявлений о выдаче необходимых для въезда в Германию виз с любой целью поездки», - отметили в диппредставительстве.

Ранее выдачу гражданам России туристических виз возобновила Япония, однако посетить страну пока смогут только организованные группы туристов.