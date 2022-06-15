Германия возобновила выдачу виз россиянам
Въезд в Германию снова разрешён, в том числе для туристических и частных поездок, сообщает пресс-служба посольства ФРГ в Москве.
В сообщении говорится, что с 11 июня для посещения страны туристам больше не нужны сертификат о вакцинации, справка о перенесенном заболевании или отрицательный тест на COVID-19.
«Через сервисно-визовые центры компании VisaMetric возобновляется приём заявлений о выдаче необходимых для въезда в Германию виз с любой целью поездки», - отметили в диппредставительстве.
Ранее выдачу гражданам России туристических виз возобновила Япония, однако посетить страну пока смогут только организованные группы туристов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru