Германия возобновила выдачу виз россиянам

Въезд в Германию снова разрешён, в том числе для туристических и частных поездок, сообщает пресс-служба посольства ФРГ в Москве.

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В сообщении говорится, что с 11 июня для посещения страны туристам больше не нужны сертификат о вакцинации, справка о перенесенном заболевании или отрицательный тест на COVID-19.

«Через сервисно-визовые центры компании VisaMetric возобновляется приём заявлений о выдаче необходимых для въезда в Германию виз с любой целью поездки», - отметили в диппредставительстве.

Ранее выдачу гражданам России туристических виз возобновила Япония, однако посетить страну пока смогут только организованные группы туристов.

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ФОТО: pixabay.com
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