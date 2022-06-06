Зеленский одобрил идею ввести визы для россиян

По его словам, эту инициативу необходимо реализовать.

«Я считаю, что у меня достаточно возможностей, чтобы довести это до положительного для украинцев результата», - подчеркнул украинский лидер.

Ранее президент РФ Владимир Путин упростил въезд в Россию с территорий ДНР, ЛНР и Украины, разрешив им пересекать российскую границу без оформления визы по действительным документам, удостоверяющим их личность, сообщает RT.