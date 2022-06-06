Зеленский одобрил идею ввести визы для россиян
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею ввести визовый режим для граждан России, сообщает РБК Украина.
По его словам, эту инициативу необходимо реализовать.
«Я считаю, что у меня достаточно возможностей, чтобы довести это до положительного для украинцев результата», - подчеркнул украинский лидер.
Ранее президент РФ Владимир Путин упростил въезд в Россию с территорий ДНР, ЛНР и Украины, разрешив им пересекать российскую границу без оформления визы по действительным документам, удостоверяющим их личность, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 349 / сут.
Умерли
380 тыс.+64 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 496 / сут.
- Театр Ла Скала в Милане откроет сезон российским произведением «Борис Годунов»
- Зеленский: Украина не готова экспортировать зерно через Белоруссию
- СМИ: Зеленский признал сдачу в плен двух с половиной тысяч военных с «Азовстали»
- Кабмин России не поддержал проект КПРФ об отмене Fan ID
- Семьям погибших в Донбассе и Сирии служащих Росгвардии выплатят по 5 млн рублей
- Умер дважды Герой СССР лётчик-космонавт СССР Валерий Рюмин
- Зеленский одобрил идею ввести визы для россиян
- Сукачев высказался строчками из песни Макаревича о ситуации на Украине
- Бойцы Росгвардии уничтожили в Харьковской области боевиков батальона «Кракен»
- Кадыров заявил об отправке на Украину очередной группы добровольцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru