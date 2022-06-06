Зеленский одобрил идею ввести визы для россиян

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею ввести визовый режим для граждан России, сообщает РБК Украина.

Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для россиян

По его словам, эту инициативу необходимо реализовать.

«Я считаю, что у меня достаточно возможностей, чтобы довести это до положительного для украинцев результата», - подчеркнул украинский лидер.

Ранее президент РФ Владимир Путин упростил въезд в Россию с территорий ДНР, ЛНР и Украины, разрешив им пересекать российскую границу без оформления визы по действительным документам, удостоверяющим их личность, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Игорь Маслов
ТЕГИ:РоссиянеУкраинаВизаВладимир Зеленский
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