Украина сообщила об отсутствии информации о беседе Трампа с Путиным
Власти Украины не были заранее проинформированы о состоявшемся телефонном разговоре победившего на выборах президента США Дональда Трампа с лидером России Владимиром Путиным, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря украинского МИД Георгия Тихого.
По его словам, сообщения о том, что Киев был заранее проинформирован о возможном звонке, «не соответствуют действительности».
«Соответственно, Украина не могла поддержать проведение звонка или возразить против него», — отметил дипломат.
Ранее стало известно, что Трамп 7 ноября провел телефонный разговор с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru