Украина сообщила об отсутствии информации о беседе Трампа с Путиным

По его словам, сообщения о том, что Киев был заранее проинформирован о возможном звонке, «не соответствуют действительности».

«Соответственно, Украина не могла поддержать проведение звонка или возразить против него», — отметил дипломат.

Ранее стало известно, что Трамп 7 ноября провел телефонный разговор с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

