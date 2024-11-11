Украина сообщила об отсутствии информации о беседе Трампа с Путиным

Власти Украины не были заранее проинформированы о состоявшемся телефонном разговоре победившего на выборах президента США Дональда Трампа с лидером России Владимиром Путиным, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря украинского МИД Георгия Тихого.

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По его словам, сообщения о том, что Киев был заранее проинформирован о возможном звонке, «не соответствуют действительности».

«Соответственно, Украина не могла поддержать проведение звонка или возразить против него», — отметил дипломат.

Ранее стало известно, что Трамп 7 ноября провел телефонный разговор с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
ТЕГИ:УкраинаДональд ТрампВладимир Путин

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