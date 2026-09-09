Суд ЕС вновь отказался снять санкции с Абрамовича
Суд Евросоюза общей юрисдикции отказал в аннулировании решений о введении санкций против бизнесмена Романа Абрамовича в связи с якобы имевшей место деятельностью в интересах правительства России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.
«В своем сегодняшнем решении суд... отклоняет иск Абрамовича», - указано в документе.
Инстанция принимала аналогичные решения по бизнесмену в декабре 2023 года и в сентябре 2025-го.
Ранее Роман Абрамович подал иск в Европейский суд по правам человека о признании нелегитимными действий суда Великобритании, который заморозил средства бизнесмена, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ВС РФ освободили Озерное в Харьковской области
- Врач рассказал, какая еда может сокращать жизнь
- Хакеры атаковали портал промышленных технологий «Ростеха»
- Дефицит бюджета России за январь-август составил 2,5% ВВП
- Суд ЕС вновь отказался снять санкции с Абрамовича
- В Подмосковье при пожаре на складе погибли два человека
- Промоутеры осудили «право вето» для Минкульта при проведении концертов
- США выделили Польше военные кредиты на $4 млрд
- «Штурмовики проникают в город»: На овладение Краматорском и Славянском отвели месяц
- В России началось тестирование платформы ДЭГ