Суд ЕС вновь отказался снять санкции с Абрамовича

Суд Евросоюза общей юрисдикции отказал в аннулировании решений о введении санкций против бизнесмена Романа Абрамовича в связи с якобы имевшей место деятельностью в интересах правительства России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

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«В своем сегодняшнем решении суд... отклоняет иск Абрамовича», - указано в документе.

Инстанция принимала аналогичные решения по бизнесмену в декабре 2023 года и в сентябре 2025-го.

Ранее Роман Абрамович подал иск в Европейский суд по правам человека о признании нелегитимными действий суда Великобритании, который заморозил средства бизнесмена, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Роман АбрамовичСанкцииЕвросоюз

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