Песков: Готовность Путина к диалогу с Трампом не отменяет требований РФ
Готовность президента РФ Владимира Путина обсуждать с избранным главой Белого дома Дональдом Трампом украинский конфликт не подразумевает корректировку российских требований. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он указал, что Путин «ни разу не говорил» об изменении целей специальной военной операции, а только повторял, «что они остаются прежними».
«Всё это касается интересов безопасности нашей страны, интересов безопасности русских людей, проживающих там. И поэтому ни о каких изменениях здесь речи не шло», — заключил представитель Кремля.
Ранее Дональд Трамп заявил своим сторонникам по итогам выборов, что намерен не развязывать войны, а положить им конец, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru