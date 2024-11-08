Песков: Готовность Путина к диалогу с Трампом не отменяет требований РФ

Готовность президента РФ Владимира Путина обсуждать с избранным главой Белого дома Дональдом Трампом украинский конфликт не подразумевает корректировку российских требований. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков ответил на слова Харрис о том, что «Путин съест Трампа»

Он указал, что Путин «ни разу не говорил» об изменении целей специальной военной операции, а только повторял, «что они остаются прежними».

«Всё это касается интересов безопасности нашей страны, интересов безопасности русских людей, проживающих там. И поэтому ни о каких изменениях здесь речи не шло», — заключил представитель Кремля.

Ранее Дональд Трамп заявил своим сторонникам по итогам выборов, что намерен не развязывать войны, а положить им конец, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Григорий Сысоев
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