Дефицит бюджета России за январь-август составил 2,5% ВВП

«По итогам января-августа 2026 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 5 795 млрд рублей», - отмечает ведомство.

Дефицит составил 2,5% ВВП. Согласно закону о бюджете на 2026-2028 годы, дефицита в 2026 году утвержден на уровне 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП.

По предварительной оценке Минфина, объем доходов бюджета в январе-августе достиг 25,929 трлн рублей. Это на 9,2% больше, чем в соответствующий период 2025 года.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в данный момент дефицит бюджета в стране некритичен, пишет Ura.ru.

