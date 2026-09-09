Дефицит бюджета России за январь-август составил 2,5% ВВП
Дефицит федерального бюджета в январе-августе текущего года составил около 5,8 трлн рублей. Об этом сообщили в министерстве финансов РФ.
«По итогам января-августа 2026 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 5 795 млрд рублей», - отмечает ведомство.
Дефицит составил 2,5% ВВП. Согласно закону о бюджете на 2026-2028 годы, дефицита в 2026 году утвержден на уровне 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП.
По предварительной оценке Минфина, объем доходов бюджета в январе-августе достиг 25,929 трлн рублей. Это на 9,2% больше, чем в соответствующий период 2025 года.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что в данный момент дефицит бюджета в стране некритичен, пишет Ura.ru.
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