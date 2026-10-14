Захарова: Гражданам Черногории придется получать визы для поездок в Россию
Гражданам Черногории придётся получать визы для поездок в Россию. Как пишут «Известия», об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она пояснила, что это связано с решением властей Черногории с 1 ноября ввести визовый режим для россиян, что «наносит очевидный ущерб черногорским интересам».
По её словам, действия Подгорицы приведут к сокращению турпотка из РФ, а также ударят по черногорскому бизнесу и станут причиной ухудшения инвестиционного климатата.
«При этом властям Черногории бессмысленно рассчитывать на компенсацию со стороны Брюсселя неизбежных убытков», - заключила дипломат.
Ранее первый зампредседателя комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что решение властей Черногории отменить безвизовый режим для россиян было ожидаемым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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