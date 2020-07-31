«Россия бомбить Минск не будет». Лукашенко просто мотает нервы

О задержании 33 россиян в Белоруссии стало известно 29 июля. Белорусские власти утверждают, что это сотрудники частной военной компании «Вагнер», которые якобы собирались дестабилизировать обстановку в стране перед выборами президента. Белоруссия передала Украине список задержанных. Как утверждают украинские СМИ и писатель Захар Прилепин, некоторые из задержанных воевали в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, задержанные в Белоруссии граждане РФ приехали в эту страну проездом, и их пребывание там никак не связано с «белорусскими делами».

По словам Арбатова, Белоруссия не будет обострять конфликта с Россией, передавая ее граждан Украине, в противном случае Россия может пересмотреть условия поставки углеводородов в Белоруссию и не идти на ценовые уступки. Также Россия является основным рынком сбыта белорусского машиностроения, закупки которого также могут прекратить. Россия также может прекратить поставки вооружения, добавил эксперт.

«Бомбить Минск не будем», - заверил Арбатов.



По его словам, масштабный конфликт с Россией невыгоден президенту Белоруссии Александру Лукашенко, так как это не укрепит его внутриполитические позиции. Его противники в этом случае не станут его сторонниками, а те, кто его поддерживает, работает в России, связан с ней контрактами, в случае наступления негативных последствий для белорусской экономики могут изменить свою позицию.

«Лукашенко нервы нам немного помотает и всех вернет», - прогнозирует Арбатов.



Ранее главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин заявил в эфире НСН, что возможную выдачу Украине задержанных в Белоруссии россиян можно будет назвать предательством.

