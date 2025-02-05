Украина получила 31 миллиард долларов от USAID при Байдене
Украина оказалась лидером среди получателей помощи США по линии Агентства по международному развитию (USAID), следует из данных госдепартамента США
Так, с 2021 по 2024 годы Киеву выделили 30,6 миллиарда долларов (21% всей международной помощи Агентства), отмечают «Ведомости».
Далее с большим отставанием идут Эфиопия (5,6 миллиарда долларов), Иордания (4,1 миллиарда долларов), Конго (3,8 миллиарда долларов) и Йемен (3,7 миллиарда долларов).
С 2001 по 2020 годы Украина получила лишь 0,8% помощи USAID. В 2021 году Агентство выделило Украине 224 миллиона долларов, в 2022 году – уже девять миллиардов долларов, в 2023 году – 16 миллиардов долларов, а в 2024 финансовом году – 5,4 миллиарда долларов.
Ранее экс-глава украинского правительства Николай Азаров заявил НСН, что Соединенные Штаты могут принудить Украину провести президентские выборы осенью 2025 года, ведь нынешнюю власть США считают неэффективной и коррупционной.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru