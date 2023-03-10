Украина не получит вооружение из Швейцарии

Швейцарский федеральный совет решил оставить в силе запрет на реэкспорт оружия на Украину третьими государствами. Соответствующая информация опубликована в пресс-релизе на портале правительства Швейцарии.

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Отмечается, что данное решение было продиктовано ценностями Швейцарии — ее нейтралитетом, готовностью оказывать гуманитарную помощь и приверженностью Женевским конвенциям и международному гуманитарному праву.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Швейцария не только солидаризировалась с политикой стран Запада в отношении Украины, но также идейно поддерживает Киев.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПоставкиВооружениеУкраинаШвейцария
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