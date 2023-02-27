Швейцария присоединится к десятому пакету антироссийских санкций

Швейцария присоединится к десятому пакету санкций Евросоюза против России. Об этом сообщил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, передает РИА Новости.

По его словам, новый пакет ограничений не станет исключением для страны, которая присоединялась практически ко всем антироссийским санкциям ранее.

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25 февраля постоянные представители стран Евросоюза согласовали десятый пакет санкций в отношении России. Об этом сообщило в Twitter председательство Швеции в Совете ЕС.

В частности, ограничения включают более жесткие меры в отношении экспорта товаров двойного назначения и технологий, «целевые ограничительные меры» против отдельных граждан и организаций, якобы поддерживающих агрессию, «распространяющих пропаганду» или поставляющих беспилотные летательные аппараты.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЕвросоюзСанкции Против РоссииШвейцария
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