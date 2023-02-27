Швейцария присоединится к десятому пакету антироссийских санкций

25 февраля постоянные представители стран Евросоюза согласовали десятый пакет санкций в отношении России. Об этом сообщило в Twitter председательство Швеции в Совете ЕС.

В частности, ограничения включают более жесткие меры в отношении экспорта товаров двойного назначения и технологий, «целевые ограничительные меры» против отдельных граждан и организаций, якобы поддерживающих агрессию, «распространяющих пропаганду» или поставляющих беспилотные летательные аппараты.

