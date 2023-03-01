Захарова заявила, что Швейцария идейно поддерживает Украину

Она отметила, что поставки вооружения Украине свидетельствуют об «адской вовлеченности» Запада в конфликт на Украине. По словам Захаровой, Швейцария отошла от нейтралитета.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что швейцарское правительство должно будет разрешить реэкспорт оружия на Украину в том случае, если парламент страны изменит закон об экспорте военной техники. По его словам, парламент уже изучает возможность внести изменения в соответствующий закон, сообщает НСН.

