Захарова заявила, что Швейцария идейно поддерживает Украину
Швейцария не только солидаризировалась с политикой стран Запада в отношении Украины, но также идейно поддерживает Киев. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Sputnik».
Она отметила, что поставки вооружения Украине свидетельствуют об «адской вовлеченности» Запада в конфликт на Украине. По словам Захаровой, Швейцария отошла от нейтралитета.
Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что швейцарское правительство должно будет разрешить реэкспорт оружия на Украину в том случае, если парламент страны изменит закон об экспорте военной техники. По его словам, парламент уже изучает возможность внести изменения в соответствующий закон, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru