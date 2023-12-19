Россия расширила список представителей стран Евросоюза, которым запрещен въезд

Российские власти, в ответ на введение нового пакета санкций против РФ, существенно расширили список представителей евроинститутов и стран Евросоюза, которым запрещён въезд на территорию России, сообщает пресс-служба МИД РФ.

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В заявлении ведомства говорится, что в него внесли представителей силовых ведомств и коммерческих организаций европейских стран, а также граждане стран Евросоюза, ответственных за оказание военной помощи Украине.

Также в «чёрный» список попали представители евроструктур, причастных к преследованию российских должностных лиц, призывающих к конфискации российских госактивов, поддерживающих антироссийские санкции, распространяющих дезинформацию о России.

Кроме того, запрет на въезд в РФ введён в отношении участников ПАСЕ, поддержавших резолюцию, нацеленную «на неприкрытое вмешательство во внутренние дела» и дискредитацию грядущих выборов президента РФ.

Ранее Евросоюз объявил о 12-м пакете антироссийских санкций, предусматривающем в том числе запрет с 1 января 2024 года на импорт непромышленных алмазов, которые были обработаны или произведены в России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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