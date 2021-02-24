«Пусть уходят, как из Афганистана». Украина начала наступление на Россию

И, судя по звучащим политическим заявлениям, речи о том, чтобы реально решать конфликт, у Киева не идет. Ранее в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) был направлен новый, уже девятый иск против России, обвиняющий Россию в «политических убийствах оппонентов». При этом в заявлении не содержится конкретных обвинений.

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН рассказал, есть ли у ЕСПЧ повод рассматривать жалобу Украины.

«Как я понял, они не хотят рассматривать Крым как таковой, а решать вопрос по статусу Крыма и факту его возвращения в состав России. Что касается нарушения прав человека, никакого нарушения прав человека в Крыму не было ни во время референдума, ни после него. Это я могу утверждать стопроцентно. А вот что касается нарушения прав человека на Украине, это сплошь и рядом», - подчеркнул Цеков.

Не сумев решить конфликт с Россией своими силами, Украина надеется на помощь союзников, призывая то ЕСПЧ, то НАТО, то США активнее давить на России. Но будет ли такой подход продуктивным?

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН признал, что Россия и Украина могут помириться за один день, и никаких посредников не понадобится.

«При одном условии: если в Киеве будет не правительство националистов и экстремистов, которое незаконно захватило власть в свое время, а если будет нормальная демократическая власть, которая настроена на добрососедские отношения без каких-либо территориальных претензий к Российской Федерации. А если они при этом говорят, что возлагают надежду на Байдена, который будет оказывать давление на Россию, то ни о каком примирении речи быть не может. Сначала пусть эти деятели посмотрят за своей риторикой. Говорить подобные вещи и рассчитывать, что Россия пойдет им навстречу в каких-то вопросах. Смешно», - сказал Джабаров.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.

