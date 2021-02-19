МИД Украины призовёт ЕС ввести новые антироссийские санкции по Крыму
Министерство иностранных дел Украины занимается подготовкой обращения к Европейскому союзу с призывом ввести новые ограничительные меры в отношении России, в качестве повода указывая на якобы нарушения прав человека в Крыму. О таких планах сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
По его сведениям, тема Крыма будет вынесена на заседание Генеральной ассамблеи ООН 23 февраля. Там будет представлен доклад о ситуации в Донбассе и на полуострове.
«Репрессиями против крымских татар» киевский режим называет, в частности, задержание на этой неделе группы подозреваемых в участии в деятельности запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Суд в Симферополе принял решение об аресте пятерых из шести задержанных.
Постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе уже провёл специальное заседание по ситуации на Украине и необходимости выполнения Минских соглашений, отмечает «Свободная пресса». Как заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, Киев не заинтересован в мирном разрешении конфликта на востоке Украины.
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