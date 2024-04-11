Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение по безопасности
Президенты Украины и Латвии Владимир Зеленский и Эдгарс Ринкевичс подписали двустороннее соглашение о безопасности. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.
Согласно документу, Рига будет ежегодно выделять 0,25% ВВП на военную помощь Киеву, в 2024 году - на сумму около 112 млн евро.
Также Латвия в течение 10 лет обязуется поддерживать Украину в вопросах кибербезопасности, разминирования и беспилотных технологий.
«Спасибо Латвии за готовность помогать Украине столько, сколько потребуется», - заявил Зеленский.
Ранее Украина подписала договор о сотрудничестве в сфере безопасности с Финляндией, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru