Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение по безопасности

Согласно документу, Рига будет ежегодно выделять 0,25% ВВП на военную помощь Киеву, в 2024 году - на сумму около 112 млн евро.

Также Латвия в течение 10 лет обязуется поддерживать Украину в вопросах кибербезопасности, разминирования и беспилотных технологий.

«Спасибо Латвии за готовность помогать Украине столько, сколько потребуется», - заявил Зеленский.

Ранее Украина подписала договор о сотрудничестве в сфере безопасности с Финляндией, сообщает RT.

