Глава Пентагона: «Выживание» Украины находится в опасности
США следует помогать Украине, так как ситуация для Киева опасная. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции после встречи союзников Украины на немецкой базе Рамштайн, передает Reuters.
Как отметил руководитель американского военного ведомства, «выживание Украины находится в опасности», а безопасность США оказалась под угрозой.
«Я ухожу... с полной решимостью продолжать оказывать американскую помощь в области безопасности и поставлять боеприпасы. И это вопрос выживания и суверенитета для Украины», — указал Остин, добавив, что также это «вопрос чести и безопасности» для Соединенных Штатов.
Ранее глава Пентагона заявил, что российские войска продолжают продвижение по территории Украины, в Вашингтоне видят это, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru