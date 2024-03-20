Глава Пентагона: «Выживание» Украины находится в опасности

США следует помогать Украине, так как ситуация для Киева опасная. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции после встречи союзников Украины на немецкой базе Рамштайн, передает Reuters.

Глава Пентагона заявил, что США не дадут Украине пасть

Как отметил руководитель американского военного ведомства, «выживание Украины находится в опасности», а безопасность США оказалась под угрозой.

«Я ухожу... с полной решимостью продолжать оказывать американскую помощь в области безопасности и поставлять боеприпасы. И это вопрос выживания и суверенитета для Украины», — указал Остин, добавив, что также это «вопрос чести и безопасности» для Соединенных Штатов.

Ранее глава Пентагона заявил, что российские войска продолжают продвижение по территории Украины, в Вашингтоне видят это, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: www.defense.gov / Chad McNeeley, DO
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