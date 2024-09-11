Украина и Латвия обсудили партнерство оборонных предприятий
Глава украинского правительства Денис Шмыгаль обсудил с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней сотрудничество украинских и латвийских оборонных компаний. Об этом премьер-министр Украины заявил в своем Telegram-канале.
По его словам, цель сотрудничества двух стран — усиление ВСУ на поле боя.
Политик отметил, что встреча прошла в Киеве, при этом Силиня пообещала передать Киеву новый пакет военной помощи. В частности, в него войдут бронетранспортеры.
Ранее, помимо премьер-министра Латвии, в Киев прибыли президент Литвы Гитанас Науседа и глава сената Чехии Милош Выстрчил.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru