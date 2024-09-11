Блинкен и глава МИД Британии прибыли на Украину
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми прибыли с визитом в Киев. Об этом пишет «РБК-Украина».
«Это первая подобная совместная поездка глав дипломатических ведомств за последние годы», — отмечает агентство.
Ранее американский Госдепартамент анонсировал визит Блинкена на Украину для встречи с президентом страны Владимиром Зеленским и другими официальными лицами. При этом Лэмми объявлял о совместной поездке в Киев с главой Госдепа.
Между тем на Украину приехали президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня, глава сената Чехии Милош Выстрчил.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru