Блинкен и глава МИД Британии прибыли на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми прибыли с визитом в Киев. Об этом пишет «РБК-Украина».

«Это первая подобная совместная поездка глав дипломатических ведомств за последние годы», — отмечает агентство.

Ранее американский Госдепартамент анонсировал визит Блинкена на Украину для встречи с президентом страны Владимиром Зеленским и другими официальными лицами. При этом Лэмми объявлял о совместной поездке в Киев с главой Госдепа.

Между тем на Украину приехали президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня, глава сената Чехии Милош Выстрчил.

