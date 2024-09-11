На Украину прибыли президент Литвы, премьер Латвии и глава Сената Чехии

В материале уточняется, что Науседа планирует провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он также заявил, что решающее значение имеет предоставление Украине помощи.

Помимо этого, Выстрчил рассказал, что прибыл на Украину на саммит «Крымская платформа». Силиня, в свою очередь, также выразила поддержку Киеву и заявила, что останется в стране до 13 сентября.

Ранее представители МИД заявили, что строительство военной базы в Литве и увеличение военных потенциалов НАТО возле российских границ носит провокационный характер, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

