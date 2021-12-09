Украина хочет провести Суперкубок УЕФА в 2024 или 2025 году
Украина обладает опытом организации европейских и мировых чемпионатов и заинтересована в проведении Суперкубка УЕФА в 2024 или 2025 году. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом УЕФА Александером Чеферином.
По его словам, украинская ассоциация футбола также рассматривает возможность подачи заявок на проведение мужского чемпионата Европы по пляжному футболу, чемпионата Европы по футболу среди женщин в 2025 году, чемпионата Европы U-17, чемпионата Европы U-21, чемпионата Европы по футзалу, а также финала Лиги конференций УЕФА.
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что «Спартак» в матче с польской «Легией» устроит даже ничья, этот матч не стоит считать историческим.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru