Украина хочет провести Суперкубок УЕФА в 2024 или 2025 году

Украина обладает опытом организации европейских и мировых чемпионатов и заинтересована в проведении Суперкубка УЕФА в 2024 или 2025 году. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом УЕФА Александером Чеферином.

По его словам, украинская ассоциация футбола также рассматривает возможность подачи заявок на проведение мужского чемпионата Европы по пляжному футболу, чемпионата Европы по футболу среди женщин в 2025 году, чемпионата Европы U-17, чемпионата Европы U-21, чемпионата Европы по футзалу, а также финала Лиги конференций УЕФА.

Футбольные клубы США будут штрафовать за отсутствие темнокожих игроков

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что «Спартак» в матче с польской «Легией» устроит даже ничья, этот матч не стоит считать историческим.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ФутболУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры