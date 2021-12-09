Мостовой: «Спартак» в решающем матче с «Легией» может устроить ничья

От красно-белых зависит не всё, так как 9 декабря ещё играет "Наполи" с "Лестером", и кто-то потеряет очки, заявил экс-игрок сборной России. 

"Спартак" в матче с польской "Легией" устроит даже ничья, этот матч не стоит считать историческим, заявил экс-игрок сборной России Александр Мостовой в беседе с Telegram-каналом "Радиоточка НСН".

Заключительный матч группового этапа Лиги Европы между "Легией" и "Спартаком" состоится сегодня в 20:45. Победив "Легию", "Спартак" впервые с 1995 года может занять первое место в еврокубковой группе.

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"Такой матч нельзя назвать историческим. Это обычная ситуация, играют со средним соперником, у которого тоже нехорошая ситуация в таблице. "Спартак" ведь может и ничья устроит, потому что "Наполи" с "Лестером" играет, кто-то потеряет очки, поэтому здесь не все от "Спартака" зависит. В хороших условиях и ничья еще поможет. Играть надо спокойно, "Спартак" не слабее "Легии", в какой-то мере сильнее в психологическом плане. Мне кажется, сыграют или в один мяч или вничью. Поляков устраивает победа и даже ничья их может в какой-то мере устроить при каком-то раскладе", - отметил Мостовой.

Футбольный эксперт, экс игрок сборной СССР и "Спартака" Евгений Ловчев в беседе с Telegram-каналом "Радиоточка НСН" заявлял, что сборную России по футболу будет ждать позор на чемпионате мира, если она туда выйдет, однако главный тренер команды Валерий Карпин в этом не виноват.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФутболРоссия
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