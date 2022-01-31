Небензя предостерег Украину от провокаций и покинул заседание Совбеза ООН
Россия не исключает провокаций со стороны Украины и предостерегает Киев от саботажа Минских соглашений, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
«Исправить ситуацию можно исключительно через выполнение Киевом Минских договоренностей, предусматривающих прямой диалог с Донецком и Луганском», - сказал Небензя.
Он назвал фантазиями утверждения о якобы готовящейся «российской агрессии» в отношении Украины, подчеркнув, что Запад подталкивает Киев к саботажу Минских соглашений.
Как сообщает ТАСС, Небензя покинул заседание Совбеза ООН перед выступлением представителя Украины, объяснив это запланированной ранее встречей.
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