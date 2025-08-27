Уиткофф: Путин хочет мира на Украине
Президент России Владимир Путин хочет урегулирования конфликта вокруг Украины, сообщил телеканалу Fox News специальный посланник лидера США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф.
«Совершенно верно. <...> Он точно говорил об этом», — заявил он. Так политик ответил на вопрос о том, говорил ли глава РФ о стремлении Москвы к завершению конфликта.
Уиткофф отметил, что конфликт на Украине «очень сложный», но Дональд Трамп намерен добиться его разрешения.
Ранее президент США заявил, что вопрос о легитимности Зеленского неважен для урегулирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Уиткофф: Путин хочет мира на Украине
- В Госдуме заявили, что за передачу sim-карт третьим лицам с 1 сентября грозит штраф
- Лула да Силва заявил, что конфликт на Украине близится к завершению
- Составлен рейтинг городов по качеству обслуживания в общепите
- Пострадавших при попытке спасти альпинистку Наговицыну отправят в Москву
- Сеть «Лента» намерена приобрести гипермаркеты «О’кей»
- Минимум семь жилых домов повреждены в Ростове-на-Дону обломками БПЛА
- Предложено отказаться от индексации маткапитала на первенца
- Летавший за Наговицыной альпинист рассказал о спасательной операции
- В России могут изъять активы владельцев «Кириешек» и «Яшкино» за помощь ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru