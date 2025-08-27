Уиткофф: Путин хочет мира на Украине

Президент России Владимир Путин хочет урегулирования конфликта вокруг Украины, сообщил телеканалу Fox News специальный посланник лидера США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф.

Трамп указал на ответственность Зеленского за отсутствие прогресса в мирном процессе

«Совершенно верно. <...> Он точно говорил об этом», — заявил он. Так политик ответил на вопрос о том, говорил ли глава РФ о стремлении Москвы к завершению конфликта.

Уиткофф отметил, что конфликт на Украине «очень сложный», но Дональд Трамп намерен добиться его разрешения.

Ранее президент США заявил, что вопрос о легитимности Зеленского неважен для урегулирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:СШАУкраинаРоссияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры