Уиткофф: Путин хочет мира на Украине

«Совершенно верно. <...> Он точно говорил об этом», — заявил он. Так политик ответил на вопрос о том, говорил ли глава РФ о стремлении Москвы к завершению конфликта.

Уиткофф отметил, что конфликт на Украине «очень сложный», но Дональд Трамп намерен добиться его разрешения.

Ранее президент США заявил, что вопрос о легитимности Зеленского неважен для урегулирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

