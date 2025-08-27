Российская теннисистка Захарова вышла во второй круг US Open

Россиянка Анастасия Захарова вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису (US Open), который проходит в Нью-Йорке.

Теннисистка в матче первого круга одержала победу над представительницей Армении Элиной Аванесян, до лета 2024 года выступавшей за Россию. Игра завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 23-летней Захаровой.

Во втором круге россиянка встретится с Лаурой Зигемунд из Германии. До этого немецкая спортсменка победила теннисистку из России Диану Шнайдер.

Ранее российский спортсмен Карен Хачанов обыграл на US Open американца Нишеша Басаваредди, пишет Ura.ru.

