Российская теннисистка Захарова вышла во второй круг US Open
Россиянка Анастасия Захарова вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису (US Open), который проходит в Нью-Йорке.
Теннисистка в матче первого круга одержала победу над представительницей Армении Элиной Аванесян, до лета 2024 года выступавшей за Россию. Игра завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 23-летней Захаровой.
Во втором круге россиянка встретится с Лаурой Зигемунд из Германии. До этого немецкая спортсменка победила теннисистку из России Диану Шнайдер.
Ранее российский спортсмен Карен Хачанов обыграл на US Open американца Нишеша Басаваредди, пишет Ura.ru.
