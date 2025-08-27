Российская теннисистка Захарова вышла во второй круг US Open

Россиянка Анастасия Захарова вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису (US Open), который проходит в Нью-Йорке.

Теннисистка в матче первого круга одержала победу над представительницей Армении Элиной Аванесян, до лета 2024 года выступавшей за Россию. Игра завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 23-летней Захаровой.

Во втором круге россиянка встретится с Лаурой Зигемунд из Германии. До этого немецкая спортсменка победила теннисистку из России Диану Шнайдер.

Ранее российский спортсмен Карен Хачанов обыграл на US Open американца Нишеша Басаваредди, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:СШАСпортсменыТеннис

Горячие новости

Все новости

партнеры